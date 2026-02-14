Тайсон: «Послушайте, бокс умирает — и это то, что движет мной»

Американский боксер-профессионал Майк Тайсон рассказал о целях организации турнира Mike Tyson Invitational.

«Я смотрел любительские бои и думал: у нас недостаточно боксерских клубов. Раньше мы могли боксировать на ярмарке в Огайо, потом ехать в Колорадо на национальный турнир. Вот что нам нужно, чтобы конкурировать с другими странами. Нам нужно больше соревнований.

Послушайте, бокс умирает — и это то, что движет мной. Если я смогу хоть как-то участвовать в развитии и возрождении бокса, я буду счастлив.

Мне нравится эта организованность в ММА. Там один парень решает все. Для бокса это, возможно, не сработает, но идея мне нравится. В UFC, если бой провальный, боец может исчезнуть. Все ради развлечения. В боксе же, если парень портит шоу, его продолжают использовать. Так не должно быть. Критерий прост: либо ты делаешь захватывающие бои, либо не участвуешь. Меня в детстве учили: бокс — это когда задницы занимают места на трибунах. Вот откуда приходит величие», — цитирует ESPN 59-летнего боксера.

Планируется, что турнир с участием боксеров-любителей пройдет в Лас-Вегасе 12-14 марта.