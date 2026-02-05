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Боксер Муртазалиев запросил незамедлительный реванш с Келли

Павел Лопатко

Российский боксер Бахрам Муртазалиев запросил незамедлительный реванш против британца Джоша Келли.

«Стороне Келли предложено провести незамедлительный реванш», — цитирует ТАСС представителя промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы спортсмена.

Муртазалиев в минувшие выходные не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 килограмма. В 12-раундовом поединке в Ньюкасл-апон-Тайне (Великобритания) он проиграл Келли решением судей.

Муртазалиеву 33 года, на его счету 23 победы (17 нокаутом) и одно поражение. У 31-летнего Келли 18 побед (девять нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

Источник: ТАСС
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Джош Келли
Бахрам Муртазалиев
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