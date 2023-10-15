Логан Пол победил Диллона Дэниса в боксерском поединке

Звезда социальных сетей Логан Пол победил Диллона Дэниса путем дисквалификации в шестом и последнем раунде их выставочного боксерского поединка в Манчестере, Великобритания.

Этот поединок, который состоялся 14 октября, был со-главным событием вечера к профессиональному бою между блогером KSI и Томми Фьюри — братом Тайсона Фьюри.

Пол с самого начала боя контролировал ход поединка, используя свой джеб, и выигрывал каждый раунд вплоть до шестого, когда поединок превратился в хаос. Дэнис в последнем раунде попытался провести гильотину, что заставило Пола выбросить удар по лежачему Дэнису. Охрана вышла на ринг, и бой был остановлен, так как официальные лица пытались восстановить порядок.

