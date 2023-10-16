Дэвид Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) заявил, что чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе японец Наоя Иноуэ (25-0) — лучший боксер современности.

«Первым номером я считаю [Наоя] Иноуэ. Вторым я считаю Александра Усика, который прошел путь от крузервейта до супертяжелого веса, а третьим — Девина Хейни, его послужной список не имеет аналогов. Посмотрите на его послужной список, он дрался со многими великими чемпионами», — сказал Бенавидес ES News.

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.