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Сегодня, 13:49

Бивол рассказал, что после победы над Альваресом отношение к нему стало другим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель титула WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что его жизнь не сильно изменилась после победы над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом, который на момент встречи считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий.

«Не сильно изменилась. Люди стали больше узнавать. Отношение стало другим. Где-то оно нравится, где-то — нет. Заставляет задуматься. Стали больше беспокоить. Приятно, что узнают. Но в целом не могу сказать, что что-то сильно изменилась после победы. Когда ты достигаешь какого-то успеха, сразу появляются люди, которые хотят разделить твоей успех. Начинают чаще приглашать на какие-то неинтересные для карьеры мероприятия, а интересные для чужих целей: людей или компаний. Поэтому начинаешь задуматься, что тебя хотят использовать. Есть нюансы, но это мелочи. Часто бывает, что приглашают на всевозможные мероприятия и соревнования: «Нам надо для того, а нам для этого». А у самого Дмитрия зачастую вообще нет никакого времени. Появляются обиды. И начинаешь думать: «А вы меня не приглашали до того, как я стал чемпионом, и никто ни на кого не обижался. Зачем обижаться, если я не могу физически?» Не потому, что я там не хочу, а просто нет времени», — приводит слова Бивола MMA.Metaratings.ru.

В 2022 году Бивол победил Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса судейскими решениями, что принесло россиянину звание лучшего боксера года по версии самых авторитетных изданий, включая журнал The Ring и Meta MMA.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bivol-posle-pobedy-nad-alvaresom-otnoshenie-ko-mne-stalo-drugim-311507/
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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