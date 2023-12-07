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Сегодня, 13:00

В федерации муай-тай заявили об отсутствии бойкотов чемпионата Европы с участием россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор федерации тайского бокса России Татьяна Ефимова заявила, что чемпионат Европы по муай-тай, который пройдет в Турции с участием российских спортсменов, не будет бойкотирован ни одной страной.

«Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы, все хорошо. Соревнования пройдут с участием всех стран, никто не собирается бойкотировать этот турнир. Два человека, к сожалению, получили травмы незадолго до начала соревнований и не смогли поехать в Турцию. Задачи перед спортсменами стоят максимальные, даже несмотря на то, что на турнир, согласно критериям отбора на международные старты, поехали вторые номера сборной страны. Это сильнейшие спортсмены, финалисты чемпионата России», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Чемпионат Европы по муай-тай пройдет в Анталье с 7 по 14 декабря. Россияне во всех турнирах, проходящих под эгидой Международной федерации ассоциаций тайского бокса, выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19475997
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