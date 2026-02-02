Бивол: «Почему бы и не поединок с Бетербиевым? Есть вариант на этот год»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал возможность проведения очередного поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Почему бы и не Бетербиев тоже? Есть вариант на этот год. Возможно, не в моем следующем бою, потому что мне нужны такие поединки, чтобы защитить свой пояс. Трилогия, если люди захотят ее увидеть, я бы с удовольствием ее показал», — цитирует 35-летнего боксера LalosBoxing.

Бивол в 25 поединках на профессиональном ринге одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2025 года он победил Бетербиева на турнире в Эр-Рияде и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В октябре 2024 года Бивол проиграл Бетербиеву решением большинства судей.