Асбаров объявил о создании своего боксерского промоушена и футбольной команды

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing и первый номер рейтинга BoxRec в России Сослан Асбаров рассказал о создании своего боксерского промоушена и футбольной команды.

«2023 год был продуктивным для меня. Последнее противостояние против Алексея Папина — самый громкий боксерский поединок в России за последнее время. Зрителям всем понравилось. Пока что я поставил поединки на паузу, займусь другой деятельностью. В скором времени открою свой промоушен, который будет называться Cobra promotion Boxing. Постараюсь удивить и там, проводить громкие поединки. Кроме того, у меня есть футбольная команда, которая будет выступать в Медиалиге. Собрал уже всех игроков, тренерский штаб. В команде будут играть молодые парни, в возрасте от 19 до 21 года. Команда также будет называться Cobra. Кардинально мой промоушен ничем не будет отличаться. Хочу проводить громкие бои, где люди будут смотреть хороший профессиональный бокс. Есть много ребят, которые хорошо боксируют, но не умеют работать на камеру. В лиге со спортсменами будут работать психологи, будем работать над ораторским мастерством, чтобы парни могли презентовать себя. Первые турниры хочу провести уже в этом году», — приводит слова Асбарова MMA.Metaratings.ru.

Сослан Асбаров последний поединок по боксу провел 29 октября 2023 года против Алексея Папина. Тогда победу единогласным решением судей одержал Асбаров. В конце января 2024 года Асбаров занял первую строчку рейтинга BoxRec среди российских боксеров.