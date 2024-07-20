16-летний российский боксер погиб при обстреле ВСУ Шебекина

Воспитанник «Академии спорта» Иван Шальнев погиб в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщает Федерация бокса Белгородской области.

«Федерация бокса Белгородской области выражает глубочайшие соболезнования родным и близким! Федерация и благотворительный фонд «Айсберг» окажет необходимую помощь родным Ивана», — говорится в заявлении организации в соцсетях.

Шальневу было 16 лет. Спортсмен проживал и тренировался в городе Шебекино в Белгородской области.