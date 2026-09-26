Не дождался гимна. Украинский боксер покинул церемонию награждения ЧЕ, где вручали золото россиянину

Второй прецедент за несколько дней.

Россиянин Чеэрав Ашалаев выиграл золото чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Сербии Растко Симича. Украинец Павел Иллюша, занявший третье место, попытался омрачить церемонию награждения, демонстративно покинув ее перед нашим гимном. Впрочем, его перформанс вряд ли кого-то впечатлил.

Гимн России на ЧЕ

По ходу турнира 24-летний Ашалаев победил албанца Амара Кочи, затем прошел хорвата Габриэля Веочича и поляка Михала Пежхалу. В полуфинале россиянин оказался сильнее англичанина Оладимеджи Шитту. В финале наш боксер столкнулся с Растко Симичем из Сербии: в итоге Чеэрав выиграл по очкам единогласным решением судей.

Также на церемонии награждения присутствовал украинец Павел Иллюша, завоевавший бронзу. Впрочем, находился он на ней не слишком долго: спортсмен быстро получил медаль и демонстративно направился к выходу, не став дожидаться гимна России.

Похожий эпизод накануне произошел и у женщин. В финале ЧЕ в весовой категории до 48 кг встретились россиянка Юлия Чумгалакова и украинка Анна Охота. Бой завершился уверенной победой нашей соотечественницы — 5:0.

Соперницы не пожали друг другу руки ни до, ни после поединка. А на церемонии награждения Анна получила серебряную медаль и грамоту, после чего покинула пьедестал, не дождавшись вручения золота Юлии и исполнения гимна России. Украинка также сняла награду с шеи и не участвовала в традиционной фотосессии с другими призерами.

Впрочем, такое поведение оппонентов вряд ли серьезно расстроило наших боксеров, которые завершили турнир на первом месте в медальном зачете.

Фото Федерация Бокса России

Успешный турнир

За девять дней чемпионата Европы, который проходил в болгарской Софии, россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, причем 12 представителей сборной дошли до финалов. Второй стала Турция с четырьмя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Важно отметить, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 боксеров, представлявших национальные федерации Европы, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing.

Для наших атлетов это был первый крупный турнир после допуска к соревнованиям World Boxing. В апреле россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты: боксерам вернули возможность выходить на ринг в национальной форме, под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения.