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ЧЕ по боксу 2026: украинец Павел Иллюша покинул церемонию награждения, не дождавшись российского гимна

Не дождался гимна. Украинский боксер покинул церемонию награждения ЧЕ, где вручали золото россиянину

Егор Сергеев
корреспондент
Павел Иллюша.
Фото соцсети
Второй прецедент за несколько дней.

Россиянин Чеэрав Ашалаев выиграл золото чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 80 кг, победив в финале спортсмена из Сербии Растко Симича. Украинец Павел Иллюша, занявший третье место, попытался омрачить церемонию награждения, демонстративно покинув ее перед нашим гимном. Впрочем, его перформанс вряд ли кого-то впечатлил.

Гимн России на ЧЕ

По ходу турнира 24-летний Ашалаев победил албанца Амара Кочи, затем прошел хорвата Габриэля Веочича и поляка Михала Пежхалу. В полуфинале россиянин оказался сильнее англичанина Оладимеджи Шитту. В финале наш боксер столкнулся с Растко Симичем из Сербии: в итоге Чеэрав выиграл по очкам единогласным решением судей.

Также на церемонии награждения присутствовал украинец Павел Иллюша, завоевавший бронзу. Впрочем, находился он на ней не слишком долго: спортсмен быстро получил медаль и демонстративно направился к выходу, не став дожидаться гимна России.

Юлия Чумгалакова (справа) празднует победу в&nbsp;финале чемпионата Европы.Ушла до гимна: украинка Охота покинула награждение после поражения россиянке Чумгалаковой на ЧЕ по боксу

Похожий эпизод накануне произошел и у женщин. В финале ЧЕ в весовой категории до 48 кг встретились россиянка Юлия Чумгалакова и украинка Анна Охота. Бой завершился уверенной победой нашей соотечественницы — 5:0.

Соперницы не пожали друг другу руки ни до, ни после поединка. А на церемонии награждения Анна получила серебряную медаль и грамоту, после чего покинула пьедестал, не дождавшись вручения золота Юлии и исполнения гимна России. Украинка также сняла награду с шеи и не участвовала в традиционной фотосессии с другими призерами.

Впрочем, такое поведение оппонентов вряд ли серьезно расстроило наших боксеров, которые завершили турнир на первом месте в медальном зачете.

Фото Федерация Бокса России

Успешный турнир

За девять дней чемпионата Европы, который проходил в болгарской Софии, россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, причем 12 представителей сборной дошли до финалов. Второй стала Турция с четырьмя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Важно отметить, что это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В столицу Болгарии приехали более 400 боксеров, представлявших национальные федерации Европы, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing.

Сборная России на&nbsp;ЧЕ-2026.Российский гимн семь раз прозвучал в Софии. Итоги чемпионата Европы по боксу

Для наших атлетов это был первый крупный турнир после допуска к соревнованиям World Boxing. В апреле россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты: боксерам вернули возможность выходить на ринг в национальной форме, под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения.

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