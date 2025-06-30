Бокс/ММА
30 июня, 12:50

Ушел из жизни заслуженный тренер России по боксу Аспидов

Алина Савинова

Заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов умер на 66-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причины смерти специалиста не уточняются.

«Иван Иванович Аспидов оставил неизгладимый след в сердце каждого, кто имел честь с ним работать и тренироваться. Глубокие соболезнования родным и близким, память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении организации.

Аспидов на протяжении многих лет воспитывал молодых орловских боксеров. В федерации подчеркнули, что его требовательность и настойчивость в тренировочном процессе помогли многим спортсменам достигнуть высоких результатов.

Тренер являлся обладателем почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта».

