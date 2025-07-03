Кремлев: «IBA вложит во все свои проекты более 300 миллионов долларов»

Президент боксерской организации IBA Умар Кремлев назвал сумму, которая будет вложена во все проекты компании, а также рассказал о призовых, которые заработает победитель чемпионата мира среди любителей.

— Мы хотим сделать IBA основной платформой для IBA Bare Knuckle, — сказал Кремлев на пресс-конференции. — И каждый, кто будет выступать здесь, будет биться за титул чемпиона IBA Bare Knuckle. Конечно, мы будем платить призовые, как и в боксе, чтобы быть уверенными, что 5 миллионов будут обеспечены всеми средствами. В любительском боксе наш призовой фонд — более 5 миллионов долларов. А в 2028-м наш призовой фонд составит более 25 миллионов долларов. При этом чемпионат мира будет проводиться каждые три года, а не два, чтобы быть уверенными, что атлеты будут ждать этого турнира участвовать в этом важном событии.

За первое место победитель получит 1 миллион долларов — я говорю о любительском боксе. Почему мы это делаем? Мы хотим сделать это интересным. Уверен, благодаря этому будет больший охват. Мы также будем давать призовые за четвертое и пятое места, потому что некоторые люди отдают половину жизни ради участия в чемпионате мира, и мы должны оценить их усилия.

— Как много вы вложили в такое количество больших проектов? И сколько вложите в будущем?

— Более 300 миллионов долларов.

Пресс-конференция состоялась в рамках турнира IBA.Pro 7, в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев уступил британцу Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде.