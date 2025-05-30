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Олимпиада

World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для допуска к турнирам

Камила Абдурахманова
корреспондент

Боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия в турнирах под эгидой World Boxing, сообщает Reuters.

World Boxing заявила, что алжирская спортсменка Иман Хелиф не будет допущена к соревнованиям в женской категории до прохождения гендерного тестирования.

Иман Хелиф и&nbsp;Дональд Трамп.Боксерша Хелиф собралась в США за вторым олимпийским золотом. Не боится гендерной политики Трампа

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф стала участницей скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. Международный олимпийский комитет (МОК), который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. МОК исключила IBA из олимпийского движения из-за того, что федерация не смогла решить финансовые и управленческие проблемы после лишения права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования в 2019 году.

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Бокс
Иман Хелиф
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