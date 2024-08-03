Полиция задержала подозреваемых в избиении чемпиона России по боксу Двали

Полиция задержала подозреваемых в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии.

В прокуратуре Республики Крым сообщили, что в нападении участвовало не менее 8 человек.

«Задержаны жители города Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее стало известно, что 23-летний спортсмен и тренер-катмен проводили в Крыму мастер-класс. 28 июля во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера диагностирован перелом руки.