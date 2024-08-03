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Сегодня, 19:55

Кремлев заявил, что избивших боксера Двали накажут по всей строгости закона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Умар Кремлев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал инцидент с избиением российского боксера Дмитрия Двали в Феодосии.

По словам Кремлева, IBA окажет боксеру всю необходимую поддержку. Он заявил, что Двали поступил как настоящий мужчина и является примером для всех.

«Негодяи, которые напали на него толпой, получат наказание по всей строгости закона, мы держим эту ситуацию на контроле», — цитирует Кремлева ТАСС.

Российскому боксеру выбили глаз во время потасовки на набережной в Феодосии после того, как тот вступился за подростка. Теперь спортсмену предстоит операция, он может лишиться зрения на одном глазу.

В драке также пострадал тренер спортсмена, у которого диагностирован перелом руки. Следователи возбудили дело по факту избиения чемпиона Европы по боксу.

Источник: ТАСС
Бокс
Дмитрий Двали
Умар Кремлев
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