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Чемпиона Европы по боксу избила толпа из 15 человек. В результате Дмитрий Двали лишился глаза и завершил карьеру

В Феодосии толпа избила российского боксера Дмитрия Двали
Отдел единоборств «СЭ»
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Боксер Дмитрий Двали
Дмитрий Двали.
Фото Соцсети
Боксер просто заступился за подростка.

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали потерял глаз, защищая молодого человека, которого в Феодосии избивала толпа. Согласно информации SHOT, 24-летний Двали, а также его брат и секундант прибыли в Феодосию для проведения мастер-класса для юных боксеров. 28 июля около 6:30 утра они возвращались в отель после пробежки и увидели, что толпа мужчин избивает подростка. По словам свидетелей, в нападении участвовало около 15 человек. Дмитрий вмешался, пытаясь помочь, и сам оказался под ударом.

В результате жестокой драки в неравных составах Двали потерял глаз. Его срочно доставили в больницу в Москве, где медики диагностировали перелом орбитальной кости. Они пытаются сохранить глаз как орган, хотя восстановить зрение не удастся. По словам Дмитрия для SHOT, его карьера в боксе завершена, а зрение на оставшемся глазу со временем может ухудшиться из-за возросшей нагрузки. Первая операция запланирована на понедельник. Кроме того, помощнику Дмитрия, катмену Евгению, сломали руку. Ему уже провели операцию и вставили спицу для правильного сращения кости.

Дмитрий надеется, что врачи смогут сохранить глаз и что он будет видеть хотя бы силуэты и свет. В противном случае, его ожидает установка протеза. Дмитрий подал заявление в полицию, подозреваемых разыскивают.

Последний турнир с участием Дмитрия Двали состоялся в апреле этого года в Белграде. Тогда он одержал три победы и стал победителем EUBC Elite Men & Women Championships в весовой категории до 54 кг. Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, и чемпион России среди молодежи до 22 лет.

Бокс
Дмитрий Двали
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