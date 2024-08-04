Глава СК попросил доклад о деталях инцидента с избиением боксера Двали

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах драки в Феодосии, в результате которой пострадал боксер Дмитрий Двали.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В. Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — передает ТАСС заявление пресс-службы СК РФ.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.