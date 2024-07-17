«Динамо» и «Кубань» вышли в финал «Бетсити EUBC Champions Cup»

Московское «Динамо» и краснодарская «Кубань» вышли в финал международного боксерского турнира «Бетсити EUBC Champions Cup», который проходит в Краснодаре.

Турнир проводится в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет.

В среду, 17 июля «Динамо» со счетом 6:1 обыграло «Монако», а «Кубань» со счетом 5:2 была сильнее белградской «Црвены Звезды».

Финал и матч за третье место пройдут в четверг, 18 июля.