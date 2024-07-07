Натыров признался, что ему нравится атмосфера перед турниром «Минеев против Исмаилова»

Российский боксер Чингиз Натыров рассказал, чего ждет от предстоящего поединка с аргентинцем Серхио Даниэлем Росалесом на турнире «Минеев против Исмаилова».

«Главным испытанием его, пожалуй, не назову, но сама атмосфера в преддверии боя мне нравится: прямые эфиры, большое количество зрителей. Я долго шёл к тому, чтобы меня замечали, старался показывать зрелищный бокс. Я стремился к этому и понимаю, что на таком событии мне выпал большой шанс показать себя и заявить о себе. В целом я уже готов к более серьёзным поединкам», — цитирует Натырова Vprognoze.ru.

20 июля в Москве на вечере бокса «Минеев против Исмаилова» непобежденный российский боксер легчайшего веса Чингис Натыров (5-0, 3 КО) в соглавном бою вечера сразится с аргентинцем Серхио Даниэлем Росалесом (8-2, 1 КО).