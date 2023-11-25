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Цзю — о желании Милохина выйти в ринг: «Я тоже хочу быть космонавтом, но это не значит, что я им стану».

Алина Савинова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал новость о том, что блогер Даня Милохин планирует в ближайшее время выйти в ринг.

«Зачем ему? Пазл у меня не сходится. Адреналина не хватает, что ли? Я тоже хочу быть космонавтом. Но это не значит, что я им стану. Хотеть — это хорошо и здорово. Но если у него есть желание, он должен понимать, что для этого требуется. То, что он делал раньше — совсем разные вещи. Но если у человека есть стремление и желание, можно добиться высоких результатов. Если Милохин готов драться — удачи!», — цитирует Цзю Sport24.

2 ноября Милохин рассказал, что планирует дебютировать в ММА в течение полугода. Позже стало известно, что у него будет любительский бой по боксу 1 декабря.

До этого блогер заявлял о желании провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-599169-ya-tozhe-khochu-byt-kosmonavtom-no-eto-ne-znachit-chto-ya-im-stanu-tszyu-o-zhelanii-milokhina-poprobovat-sebya-v-bokse
Бокс
Костя Цзю
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