Бокс/ММА
Любительский бокс
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Любительский бокс

Сегодня, 21:35

В Федерации бокса России поделились ожиданиями от «Матча века» между боксерами «Динамо» и ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поделилась ожиданиями от «Матча века» — матчевой встречи между боксерами «Динамо» и ЦСКА.

«Матчевая встреча «Динамо» — ЦСКА является классикой советского и российского спорта. Боксерское противостояние прошло еще в феврале 1941 года. Нынешняя встреча посвящена столетнему юбилею обществ «Динамо» и ЦСКА, мы отдаем дань родоначальникам бокса и нашим ветеранам. Мы вспоминаем первопроходцев бокса в нашей стране, среди которых Валерий Попенченко, Олег Григорьев, Александр Лебзяк и другие. Каждый из них является событием и явлением, это уникальные люди, настоящий пример.
Одна из основных задач — подготовить смену, которая будет с гордостью нести знамя чемпионов, наследники покажут мастерство. Спортсмены ЦСКА и «Динамо» всегда были бок о бок, мы уверены, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между клубами различных видов спорта. Кроме матчевой встречи, зрители смогут увидеть культурно-патриотическую программу с участием ведущих артистов. Уверена, что мы подарим зрителям настоящий праздник. Суть этого мероприятия заключается в слогане Федерации бокса России — «бокс объединяет», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Кириенко.

Матчевая встреча по боксу «Динамо» — ЦСКА под названием «Матч века» пройдет 7 декабря на «ВТБ Арене» в Москве.

3
0
Любительский бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю — о желании Милохина выйти в ринг: «Я тоже хочу быть космонавтом, но это не значит, что я им стану».

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости