Чемпион мира по боксу Суров: «Съедаю на завтрак 15 яиц»

Чемпион мира в тяжелом весе Давид Суров рассказал в интервью «СЭ», как поддерживает и набирает мышечную массу.

— Ты тяж-недовесок?

— Немного да. 100 кг вешу. Потихоньку-потихоньку, думаю, до 110 наберу. Хочу только мышечную массу набирать, ничего лишнего. Ну и скорость сохранить, подвижность.

— Пресс-атташе сборной сказал, что ты съедаешь утром 15 яиц.

— Да, 15 яиц, куча блинов, всякого сладкого, сгущенка. Просто чтобы поддерживать вес — если не буду набирать определенные калории, все будет улетать. Объем большой, кардио очень много, еще пытаюсь докачиваться, и вес очень быстро уходит.

— Как организм переваривает 15 яиц за присест?

— Да нормально. Сяду, потихоньку начищу и ем. Но только белки, желтки не ем. Тысяч 6 ккал в день съедаю, может, даже больше. Чтобы вес без тренировок поддерживать, мне надо 3000 ккал съедать. А с учетом тренировок тысяч 7 надо. После каждой тренировки я закачиваюсь час-полтора. Хотя смотря какая группа мышц — если ноги, то часика полтора качаюсь. Если плечи, то быстренько-быстренько, минут 40. С общей тренировкой выходит часа два с половиной.

— Как бы ты свою манеру описал?

— Я по-разному боксирую, но вообще первым номером работаю, на ногах, передней рукой, через корпус. Скорость, передвижение.

— Какие планы дальше, после победы на ЧМ?

— В Лос-Анджелесе в 2028-м хотелось бы выступить, выиграть и потом уже, с олимпийским золотом, дебютировать в профессионалах.

— Ты ведь можешь и ногами бить, занимался кикбоксингом?

— Да, мне чуть растянуться, растяжке уделить недельку-две, и могу на чемпионат России или мира по кикбоксингу. Но там нет такой конкуренции, как в боксе. В боксе конкуренция сумасшедшая. Я и бороться умею, но хочу все время уделить боксу. Это олимпийский вид, мне он интереснее всего.

— Народ гадает, кто ты по национальности. Не осетин?

— Нет, я татарин. Мама русская, отец татарин. Сам из Краснодарского края, город Анапа. По-татарски вообще не говорю.

13 декабря 20-летний Суров стал чемпионом мира по версии IBA. В финальном поединке в Дубае он досрочно победил Армана Маханова из Узбекистана.