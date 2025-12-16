Шарапутдин Атаев: «Спасибо Кремлеву за то, что помог сделать операцию на голеностоп»

Двукратный чемпион мира Шарапутдин Атаев в интервью «СЭ» поблагодарил президента IBA Умара Кремлева за помощь в лечении перед чемпионатом мира.

— Тебя пять лет беспокоила травма голеностопа. На этом турнире не мешала?

— К счастью, нет. Мне сделали операцию, хорошо, качественно. Спасибо Умару Назаровичу за это. Он, когда услышал, что у меня травма ноги, на следующий же день позвал меня в Москву, сделали мне быстро операцию, и Сан Саныч помог с реабилитацией. Федерация — это люди, которые всегда рядом. Они сделали все, чтобы я оказался в строю как можно скорее.

Сейчас эта нога не беспокоит, хотя в полуфинальном бою я подвернул уже левую ногу (смеется) в первом раунде. Но это не так сильно сказалось, — сказал Атаев.

13 декабря Атаев стал победителем ЧМ-2025 в ОАЭ по версии IBA. В финальном поединке он единогласным решением судей победил белоруса Алексея Алферова.