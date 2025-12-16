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Атаев — о Хижняке: «Знаю, как работать с такими боксерами»

Никита Горшенин
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Шарапутдин Атаев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном бое с Александром Хижняком.

— Какие у тебя планы дальше, будешь еще драться по любителям?

— Не знаю. Немножко отдохнем и дальше уже спланируем выступления. Думаю, проведем пару профессиональных боев, но пока дат и соперников нет.

— Складывается ощущение, что в любителях для тебя остался один серьезный соперник — Александр Хижняк, олимпийский чемпион. Он в другой весовой, но класс позволит ему подняться и хорошо выглядеть в 86 кг. Мы видели, что он сделал с Георгием Кушиташвили. Как бы ты побеждал такого соперника?

— Я в себе уверен и знаю, как работать с такими боксерами. Будет нелегко, но я вполне его могу победить.

13 декабря Атаев стал победителем ЧМ-2025 в ОАЭ по версии IBA. В финальном поединке он единогласным решением судей победил белоруса Алексея Алферова.

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Шарапутдин Атаев
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