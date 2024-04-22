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Алексей Мазур 29 апреля в Казани встретится с Джафетом

Виктория Кравченко
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Российский боксер Алексей Мазур 29 апреля в Казани сразится в поединке против Лорена Джафета из Танзании. Турнир пройдет в рамках серии «Путь чемпиона».

Мазур и Джафет должны были провести поединок 4 апреля в Ярославле, но то шоу было перенесено в связи с повышенными мерами безопасности.

Мазур последний поединок по профессионалам провел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу. Джафет впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.

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