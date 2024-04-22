Алексей Мазур 29 апреля в Казани встретится с Джафетом

Российский боксер Алексей Мазур 29 апреля в Казани сразится в поединке против Лорена Джафета из Танзании. Турнир пройдет в рамках серии «Путь чемпиона».

Мазур и Джафет должны были провести поединок 4 апреля в Ярославле, но то шоу было перенесено в связи с повышенными мерами безопасности.

Мазур последний поединок по профессионалам провел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниеля Кордобу. Джафет впервые в карьере будет боксировать за пределами Африки.