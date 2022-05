Евровидение-2022: прямая трансляция финала

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Следить за выступлениями в прямом эфире можно на официальном YouTube «Евровидения». Начало — 22:00.

В финале конкурса примет участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция). Первый и второй полуфиналы прошли 10 и 12 мая.

1) Чехия — We Are Domi — Lights Off

2) Румыния — WRS — Lliamame

3) Португалия — MARO — Saudade, Saudade

4) Финляндия — The Rasmus — Jezebel

5) Швейцария — Marius Bear — Boys Do Cry

6) Франция — Alvan & Ahez — Fulenn

7) Норвегия Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

8) Армения — Rosa Linn — Snap

9) Италия — Mahmood & Blanco — Brividi

10) Испания — Chanel — SloMo

11) Нидерланды — S10 — De Diepte

12) Украина — Kalush Orchestra — Stefania

13) Германия — Malik Harris — Rockstars

14) Литва — Monika Liu — Sentimentai

15) Азербайджан — Nadir Rustamli — Fade To Black

16)Бельгия Jeremie Makiese — Miss You

17) Греция — Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

18) Исландия — Systur — Meo Haekkandi Sol

19) Молдова — Zdob si Zdub & Advahov Brothers — Trenuleul

20) Швеция — Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

21) Австралия — Sheldon Riley — Not The Same

22) Великобритания Sam Ryder — SPACE MAN

23) Польша — Ochman — River

24) Сербия — Konstrakta — In Corpore Sano

25) Эстония — Stefan