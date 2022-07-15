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«Тампа-Бэй» попрощалась с Палатом. Он продолжит карьеру в «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» попрощалась с Палатом
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» попрощалась с чешским нападающим Ондржеем Палатом. 31-летний чех подписал пятилетний контракт с «Дэвилз».

«Более десяти лет жесткой конкуренции, дружбы и воспоминаний. Без тебя я бы не справился, Палли. Спасибо», — написала пресс-служба «Лайтнинг» в Twitter.

Чешский хоккеист выступал за «Тампу» с 2013 года. В составе «Лайтнинг» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне Палат сыграл 77 матчей и набрал 49 (18+31) очков в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх.

Ондржей Палат
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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