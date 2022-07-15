«Тампа-Бэй» попрощалась с Палатом. Он продолжит карьеру в «Нью-Джерси»

«Тампа-Бэй» попрощалась с чешским нападающим Ондржеем Палатом. 31-летний чех подписал пятилетний контракт с «Дэвилз».

«Более десяти лет жесткой конкуренции, дружбы и воспоминаний. Без тебя я бы не справился, Палли. Спасибо», — написала пресс-служба «Лайтнинг» в Twitter.

Over a decade of fierce competition, friendship, and memories.



Couldn't have done it without you, Pally.



Thank you. ? pic.twitter.com/8SCvYdbcAb — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 14, 2022

Чешский хоккеист выступал за «Тампу» с 2013 года. В составе «Лайтнинг» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В прошедшем сезоне Палат сыграл 77 матчей и набрал 49 (18+31) очков в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх.