НХЛ после перехода Самсонова в «Торонто» опубликовала лучшие сэйвы россиянина

НХЛ в Twitter опубликовала десять лучших сэйвов российского вратаря Ильи Самсонова в сезоне-2021/22.

«Илья Самсонов будет представлять «Торонто» в следующем сезоне», — подписала видео пресс-служба лиги.

Ilya Samsonov will be repping the ? next season. #NHLFreeAgency pic.twitter.com/bIS6Qc4HHf — NHL (@NHL) July 14, 2022

Самсонов отыграл 4 сезона за «Вашингтон». На его счету 94 (52-22-8) матча в регулярном чемпионате НХЛ и 8 (1-6) — в плей-офф.