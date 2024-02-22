Журова: «После всего случившегося с Валиевой, думаю, президент хотел ее поддержать»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поддержал фигуристку Камилу Валиеву.

17-летняя спортсменка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего в Казани, которая состоялась в среду, 21 февраля.

«На открытии Олимпиады в Сочи рядом с президентом сидела прекрасная девушка Ирина Скворцова, которая, к сожалению, была серьезно травмирована. Президент хотел ее поддержать и показать: мы своих не бросаем. Страна к таким случаям, особенно связанными с женщинами, относится очень трепетно. После всего случившегося с Валиевой, думаю, президент хотел ее поддержать. Мне понравилась церемония открытия. Есть впечатления о достижениях, о том, к чему мы стремимся», — приводит Betonmobile слова Журовой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.