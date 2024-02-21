Узбекистан готов принять Игры будущего в 2026 году

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна готова принять Игры будущего после России и Казахстана.

Церемония открытия Игр будущего 2024 проходит в столице Татарстана в среду, 21 февраля.

«Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку: в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане», — приводит слова Мирзиеева ТАСС.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

Ранее кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении следующих Игр будущего в Казахстане.

Игры будущего 2024: основная информация