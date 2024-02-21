Путин отреагировал на предложение Токаева о проведении Игр будущего в Казахстане

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении следующих Игр будущего в Казахстане.

«Супер», — приводит слова Путина РИА «Новости».

В Казани 21 февраля состоится церемония открытия Игр будущего — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта. Ожидается, что они соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

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