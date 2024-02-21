Путин уверен, что фиджитал-спорт войдет в число наиболее популярных видов досуга в России

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал популярность фиджитал-спорта в России.

Он высказался об этом на церемонии открытия Игр будущего, которая проходит в Казани в среду, 21 февраля.

По словам Путина, фиджитал-спорт может вдохновить людей из всех поколений.

«Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. В этом для нас особая ценность Игр будущего», — приводит слова Путина ТАСС.

Игры будущего будут проходить до 3 марта. Ожидается, что соревнования соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

Игры будущего 2024: основная информация