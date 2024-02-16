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Игры будущего

16 февраля, 10:33

Армения не будет участвовать в Играх будущего в Казани

Алина Савинова
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Начальник отдела молодежного спорта Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Седракян сообщил, что страна не примет участия в Играх будущего-2024.

«Армения получила уведомление. Мы разослали его на электронные адреса нескольких зарегистрированных отраслевых компаний, но получили отрицательный ответ. Они отметили, что у них нет кандидатов для участия в конкурсе», — цитирует Седракяна РИА «Новости».

По словам специалиста, в этом году не было выделено финансирование для участия в играх. Однако он не исключил, что Армения может принять участие в таких соревнованиях в будущем.

Игры будущего — международный мультиспортивный турнир по киберспорту в концепции фиджитал в 21 инновационной дисциплине, основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. Соревнования будут проходить с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия назначена на 23 февраля.

Ожидается, что в Играх будущего выступят порядка 2000 участников из 107 стран.

Источник: РИА Новости
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