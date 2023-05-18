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18 мая, 20:00

«Это худшее лого чемпионата мира в истории». Фанаты насмехаются над символом ЧМ-2026 в США и Канаде

Фанаты раскритиковали логотип чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике
Отдел футбола «СЭ»
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Логотип чемпионата мира-2026
Логотип чемпионата мира-2026.
Фото ФИФА
Все логотипы чемпионатов мира.
Статья Marca.
Фото Marca
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Фанаты уже создали петицию с требованием изменить дизайн.

Сегодня ФИФА презентовала официальный логотип чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Лого представляет собой изображение Кубка мира на фоне цифры 26 — года проведения турнира. Это первый случай, когда изображение трофея используется на логотипе ЧМ.

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

«Это момент, когда три страны и целый континент коллективно говорят: «Мы объединились, чтобы приветствовать мир и провести самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира по футболу за всю историю. Турнир позволит каждой принимающей стране и каждой команде-участнице вписать свою страницу в книгу истории чемпионатов мира по футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино на презентации.

«Впервые в истории на логотипе изображен сам трофей и год проведения турнира, что формирует инновационный язык дизайна, который закрепляет эмблему ЧМ на 2026-й и последующие годы. Изображение трофея и дата проведения позволяют использовать его таким образом, чтобы отразить уникальность каждого нового турнира, одновременно создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы вперед», — говорится на сайте ФИФА.

Все логотипы чемпионатов мира.

Но реакция на логотип ЧМ-2026 оказалась неоднозначной. Многих, например, смутило слишком простое исполнение. Чаще всего лого ЧМ представлялись в каком-то графическом дизайне, стилистике страны, где пройдет турнир. Но эмблема следующего чемпионата мира выглядит, наверное, самой простой за все время проведения первенства. Банальное изображение кубка с цифрами — такого лого в истории ЧМ еще не было.

Испанское издание AS критикует новый логотип за простоту исполнения:

«Можно с уверенностью сказать, что не всех впечатлил очевидно минималистский подход ФИФА к дизайну лого. Некоторые прямо назвали его ужасным, в то время как другие заняли немного более творческую позицию по поводу недавно представленного дизайна. Но мы должны признать — логотип оставил нас немного озадаченными».

AS

Marca тоже отмечает, что «фанаты насмехаются над упрощенным дизайном лого».

Статья Marca.
Marca

А издание The Sporting News публикует подборку мнений из соцсетей. В основном логотип публике не понравился.

«Это худшая эмблема, которую я когда-либо видел. И не только среди логотипов/брендов чемпионата мира», — Колтон Корески (@cjcoreschi)

«Это шутка? Если нет, то перед нами худшее лого чемпионата мира в истории», — Питер Шаад (@PeteSchaad)

«Чемпионат мира по футболу в Северной Америке с тремя художественными культурами для работы, и все, что мы получаем, — это мягкий корпоративный логотип или что-то, что вы или я можем приготовить в Microsoft Paint или Photoshop за 5 минут?» — Кевин Грюссинг (@KevDGrussing)

«Это самый ленивый логотип, который я когда-либо видел», — Джошуа Рей (@JoshuaRey91)

Издание O Canada сообщило, что фанаты даже создали петицию на сайте change.org с требованием изменить дизайн логотипа.

«Уважаемые страстные любители футбола и сторонники перемен, — говорится в петиции. — Сегодня мы обращаемся к вам, чтобы поддержать дело, близкое нашему сердцу, — призыв к созданию нового логотипа чемпионата мира».

Кубок чемпионата мира по&nbsp;футболу. ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча

Джош Минтер, автор петиции, сказал, что «текущий логотип не отражает суть экстраординарного события», каковым является чемпионат мира. Один из подписавших петицию заявил, что логотип «ужасно» представляет то, что спорт значит для трех стран-хозяек.

Но в ФИФА вряд ли отреагируют на претензии фанатов. Организация попыталась сделать логотип таким, чтобы он заметно отличался от предыдущих. На трех последних турнирах в Бразилии, России и Катаре использовали силуэт Кубка, добавляя национальный колорит. Логотипы были во многом похожи по исполнению. Минимализм логотипа ЧМ-2026, возможно, станет запоминающимся для нового поколения болельщиков, которые родились в нулевых и десятых годах, плюс будет понятен возрастным любителям футбола.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике на 16 стадионах. Впервые на турнире будут участвовать 48 команд.

Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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