Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины

Папу Гомес обратился за помощью к ведьме.

В команде чемпионов мира скандал — Алехандро Папу Гомеса обвинили в применении черной магии. Месси, Анхель ди Мария и Родриго де Пауль, как сообщается, «лишили его имени», а тренер Лионель Скалони больше никогда не вызовет в сборную. Что происходит?

Попасть на чемпионат мира любой ценой

Эту историю поведал отставной журналист ESPN Гонсало Кардоса на своем ютуб-канале. Информация тут же разлетелась по мировым СМИ — действительно, подобное в профессиональном спорте, тем более на таком уровне, происходит нечасто. По информации Кардосы, дело было так: Папу Гомес очень хотел попасть на чемпионат мира, но очевидно проигрывал конкуренцию более молодому Джованни Ло Чельсо. Тогда футболист обратился к ведьме, чтобы та при помощи заклинаний замедлила восстановление конкурента от травмы. При помощи темных сил или без них, но Ло Чельсо действительно не смог поехать в Катар — вместо него отправился как раз Алехандро.

Факты якобы вскрылись после матча с Нидерландами — тогда Папу сам разболтал, что контактировал с ведьмой и она предсказала ему победу Аргентины. По информации Кардосы, неназванный партнер по команде решил уточнить данные у самой ведьмы и выяснил, что та поработала еще и по Ло Чельсо. Тогда этот факт постепенно распространился по команде, дошел в том числе и до лидеров раздевалки и вызвал их справедливый гнев.

Алехандро Гомес (Папу Гомес). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

И хотя 35-летнему Папу Гомесу дали отпраздновать историческую победу, дальнейшая его судьба в сборной, похоже, решена. На первые матчи Аргентины в качестве чемпионов мира он не вызван, формальная причина — Алехандро не отпустила «Севилья» по причине того, что тот восстанавливается от травмы. Настоящая же причина, считает Кардоса, — как раз нежелание лидеров раздевалки, включая Месси и ди Марию, видеть такого человека в команде.

У журналиста очень хлипкие доказательства

Такое серьезное обвинение Гонсало Кардоса какими-то весомыми уликами не подкрепил. В основном все строится на догадках: так, журналист обратил внимание, что в социальных сетях никто не взаимодействовал с Папу Гомесом после победы, хотя аргентинцы активно отмечали друг друга и выставляли совместные фотографии. Также на праздновании уже в Буэнос-Айресе игрок был одинок, победу с ним отмечали лишь Николас Отаменди и Серхио Агуэро. Этот факт Кардоса объяснил тем, что не все в раздевалке были в курсе про историю с ведьмой.

Еще в качестве аргумента экс-журналист назвал реакцию на отсутствие Папу Гомеса в сборной Аргентины. Футболист написал трогательный пост в соцсетях, где рассказал, что мечтает поскорее вернуться, однако стандартных для таких ситуаций пожеланий восстановления или хотя бы простых эмодзи от партнеров по сборной не получил. В комментарии к посту пришел только вратарь Мартинес, остальные Папу проигнорировали.

Наконец, Кардоса сообщил, что после публикации этой истории ему несколько раз писали игроки сборной Аргентины и спрашивали, откуда он узнал эту тайную информацию. Но все это — исключительно слова журналиста, а настоящих доказательств нет, есть только косвенные признаки натянутых отношений между Гомесом и командой.

Джовани Ло Чельсо. Фото Global Look Press

Что такое макумба?

После публикации этой сомнительной информации Гомеса сразу же закидали вопросами в соцсетях: использовал ли он макумбу? Футболисту даже пришлось закрыть комментарии. Но о чем речь?

Говоря конкретно, макумбу нельзя использовать — как нельзя использовать, например, католицизм. Это духовная практика, давным-давно привезенная в Южную Америку из Африки и крепко закрепившаяся в Бразилии и Аргентине. У ее последователей есть четкая божественная иерархия, а также детализированные процессы справления ритуала. Они включают в себя элементы шаманизма и примитивного культа.

Так, к примеру, гира — буквально молитва в задымленном специальными травами помещении в сопровождении гида-оккультиста. Он якобы может общаться с духами и даже с умершими людьми. А, например, деспачо — ритуал, когда на берегу океана выкапывается ямка и в нее погружается специальный тип подношения. В зависимости от духа, к которому планируется взывать при помощи ямки, можно положить туда еду, газировку или даже сигареты. Есть и более шокирующие ритуалы — с жертвоприношениями!

Если Гомес и является приверженцем макумбы (что не исключено — о нем давно говорят как о склонном к магическим движениям человеке), то наверняка использовал оба метода. Узнал о победе Аргентины на гире, заказал Ло Чельсо на деспачо. Южноамериканский шарм. Правда, теперь, вероятно, придется оформлять у духов возвращение в сборную.

Кто еще из футболистов использовал магию?

Папу Гомес — не первый футболист, якобы обращавшийся за помощью к потусторонним силам. В последнее время вообще подобные истории всплывают все чаще — в 2018 году в медиа рассказывали о Ромелу Лукаку, якобы каждый карьерный шаг сверявшего со знакомым шаманом. Вроде как личный колдун советовал форварду, куда переходить, а куда не стоит — эту историю ему припоминал в том числе Ибрагимович. Впрочем, сам футболист все быстро опроверг — заявил, что он религиозный человек и всякие шаманские культы не признает.

Папу Гомес с кубком чемпионов мира. Фото Global Look Press

А вот Поль Погба вляпался крупнее — по слухам, при помощи черной магии пытался наложить проклятье на Мбаппе. Правда экс-футболист «МЮ» все отрицал, а Килиан в информацию не поверил — в итоге все действительно оказалось фейком от старшего брата Погба. Непутевый родственник таким образом пытался шантажировать Поля на 13 миллионов евро. Тем не менее полузащитник действительно контактировал с одним колдуном — через него он распределял деньги на социальные проекты в Африке. Злые языки говорят, что Погба еще и просил у высших сил защитить свое здоровье.

На уровне сборных тоже был забавный момент — футбольные власти Сенегала планировали восстанавливать Садьо Мане от травмы к чемпионату мира при помощи шаманов. Правда, Мане в Катаре так и не сыграл.