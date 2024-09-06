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Сегодня, 22:30

Уругвай — Парагвай: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира

Уругвай сыграет с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Сборные Уругвая и Парагвая по футболу встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 в ночь с 7 на 8 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео (Уругвай). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Уругвай — Парагвай можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 02.20 мск.

Чемпиона мира по футболу-2026 примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что матч против Парагвая станет для него последним за национальную команду.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
Парагвай

Чемпиона мира по футбол 2026: таблицы, календарь, новости, статьи, фото, история

Луис Суарес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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