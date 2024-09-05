Сборные Ирана и Киргизии сыграют в рамках 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 в четверг, 5 сентября. Матч состоится на стадионе «Фулад Шехр» в Фуладшехре (Иран). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Иран — Киргизия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат мира по футболу 2026 примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории будут участвовать 48 национальных сборных.

Чемпиона мира по футбол 2026: таблицы, календарь, новости, статьи, фото, история