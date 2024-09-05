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Сегодня, 17:00

Иран — Киргизия: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Иран сыграет с Киргизией в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сердар Азмун.
Фото AFP

Сборные Ирана и Киргизии сыграют в рамках 3-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2026 в четверг, 5 сентября. Матч состоится на стадионе «Фулад Шехр» в Фуладшехре (Иран). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Иран — Киргизия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат мира по футболу 2026 примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории будут участвовать 48 национальных сборных.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
05 сент, 19:00. ()
Иран
Киргизия

Чемпиона мира по футбол 2026: таблицы, календарь, новости, статьи, фото, история

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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