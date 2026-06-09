Опубликован список рекордсменов ЧМ по количеству проведенных матчей за всю историю

Рейтинг рекордсменов чемпионата мира по футболу по количеству проведенных матчей за национальную сборную возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в тройку входят немцы Лотар Маттеус и Мирослав Клозе. Замыкает топ-5 португальский нападающий Криштиану Роналду.

«СЭ» публикует рейтинг футболистов, которые провели больше всех матчей на ЧМ за всю историю турнира.

Список рекордсменов ЧМ по количеству проведенных матчей

1. Лионель Месси (Аргентина) — 26 матчей (5 турниров)

2. Лотар Маттеус (Германия) — 25 матчей (5 турниров)

3. Мирослав Клозе (Германия) — 24 матча (4 турнира)

4. Паоло Мальдини (Италия) — 23 матча (4 турнира)

5. Криштиану Роналду (Португалия) — 22 матча (5 турниров)