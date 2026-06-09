Список рекордсменов ЧМ по количеству проведенных матчей за всю историю
Опубликован список рекордсменов ЧМ по количеству проведенных матчей за всю историю
Рейтинг рекордсменов чемпионата мира по футболу по количеству проведенных матчей за национальную сборную возглавляет аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в тройку входят немцы Лотар Маттеус и Мирослав Клозе. Замыкает топ-5 португальский нападающий Криштиану Роналду.
«СЭ» публикует рейтинг футболистов, которые провели больше всех матчей на ЧМ за всю историю турнира.
Список рекордсменов ЧМ по количеству проведенных матчей
1. Лионель Месси (Аргентина) — 26 матчей (5 турниров)
2. Лотар Маттеус (Германия) — 25 матчей (5 турниров)
3. Мирослав Клозе (Германия) — 24 матча (4 турнира)
4. Паоло Мальдини (Италия) — 23 матча (4 турнира)
5. Криштиану Роналду (Португалия) — 22 матча (5 турниров)
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