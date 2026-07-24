Хаит: «Испанию можно обыграть, если провести матч жизни и включить вайб зверя»

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» предположил, за счет чего можно победить чемпиона мира-2026 сборную Испании.

— Эту Испанию вообще можно обыграть?

— Да. Если провести матч жизни и включить вайб зверя. Вспомните концовку финала. Команда Скалони в меньшинстве после удаления Энцо. Напротив соперник, с которым у звездной Франции не вышло даже подобие штурма. Но тот самый вайб позволил аргентинцам создать несколько моментов. Они выгрызали каждый сантиметр поля — за свою страну, за Месси, за тренера! И едва не сравняли счет.

У Англии матч жизни был с Мексикой и Норвегией. Но в полуфинале Тухель своими заменами сбил настрой. Португалия, наоборот, весь турнир играла с ощущением, что на классе раскатает кого угодно. Стерильный футбол без обострений. Для победы над Узбекистаном, ничьих с ДР Конго и Колумбией этого оказалось достаточно. Затем еле-еле вытащили матч с Хорватией. А на Испании все закончилось.