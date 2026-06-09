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Сегодня, 12:35

Выбери лучшего игрока в истории чемпионатов мира. Спецпроект «СЭ»

Фото Getty Images

В списке сплошные легенды.

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу-2026. Мы решили поностальгировать и определить, кто же лучший футболист в истории турнира.

Редакция отобрала 16 игроков — голосование пройдет в формате плей-офф. Тебе нужно нажать на каждую пару и выбрать лучшего среди двух легенд. Все стадии продлятся пять дней. А 29 июня мы опубликуем результаты и узнаем имя лучшего футболиста в истории ЧМ по мнению читателей «Спорт-Экспресса».

Оставить свой голос и посмотреть сетку плей-офф можно здесь

Кандидаты на звание лучшего футболиста в истории ЧМ:

  • Пеле (Бразилия)

Единственный трехкратный чемпион мира. За 14 матчей на четырех ЧМ забил 12 голов — в том числе сделал дубль в финале. В 17 лет!

  • Мирослав Клозе (Германия)

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: 16 голов на четырех турнирах — с 2002 по 2014. Чемпион мира-2014, серебряный и двукратный бронзовый призер.

  • Лев Яшин (СССР)

Выступал на трех чемпионатах мира, а его стиль игры стал эталоном для всех вратарей на несколько поколений вперед.

  • Герд Мюллер (Германия)

Один из самых эффективных форвардов в истории, во многом обеспечил Германии победу на ЧМ-1974.

  • Килиан Мбаппе (Франция)

Лидер сборной Франции. Дважды выводил команду в финал — в 2018 году выиграл золото, а в 2022-м сделал хет-трик в решающем матче с Аргентиной.

  • Мишель Платини (Франция)

Дважды выводил Францию в полуфинал чемпионата мира. Именно его выдающаяся игра привела сборную к бронзе ЧМ-1986.

  • Роналдо Назарио (Бразилия)

Феномен. Двукратный чемпион мира (в 1994-м и 2002-м). На его счету победный дубль в финале-2002 и рекорд сборной Бразилии — 15 голов на чемпионатах мира.

  • Франц Беккенбауэр (Германия)

Ключевая фигура обороны сборной Германии на четырех ЧМ. Чемпион мира-1974. И просто «Кайзер».

  • Диего Марадона (Аргентина)

Автор легендарного гола рукой. Главный герой победного для Аргентины ЧМ-1986 и один из величайших футболистов в истории.

  • Андрес Иньеста (Испания)

Автор решающего гола в финале 2010 года и лидер золотого состава сборной Испании.

  • Зинедин Зидан (Франция)

Лидер сборной Франции на победном ЧМ-1998. В 2006-м дошел с Францией до финала, но в решающий момент удалился после удара головой в грудь Марко Матерацци.

  • Роберто Баджо (Италия)

Суперзвезда сборной Италии в 90-е. Запомнился не только блестящей игрой, но и трагическим промахом в финале-1994.

  • Лионель Месси (Аргентина)

Рекордсмен по «Золотым мячам». Дважды лучший игрок чемпионата мира, в 2022 году единолично привел Аргентину к долгожданному золоту.

  • Лука Модрич (Хорватия)

На чемпионате мира в России вывел сборную Хорватии в финал, став лучшим игроком турнира. Спустя четыре года взял бронзовую медаль.

  • Криштиану Роналду (Португалия)

Забивал на всех чемпионатах мира, в которых участвовал. Лучший бомбардир в истории всех национальных сборных.

  • Йохан Кройфф (Нидерланды)

«Летучий голландец», один из творцов уникального стиля игры сборной Нидерландов на ЧМ-1974.

Заходи и участвуй в голосовании — твой голос может все изменить!

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