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Сегодня, 12:10

Аршавин: «Про Англию всегда говорим, что строится команда. Но результат — только третье место»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира-2026.

— Англия сохранила Тухеля, и кажется, что строится новая команда. Может, к Евро наконец-то добьется результата?

— Про Англию мы всегда так говорим. У них хорошее поколение, это было видно и на прошлом Евро. Но результат — только третье место. Хотя и этого они добились впервые за долгие десятилетия. Единственный вопрос, что будет с командой, если Кейн уйдет. Не знаю, кто сможет его заменить. Может быть, Олли Уоткинс? Хотя это не такого калибра нападающий, как Кейн. Но в остальном сборная очень сильная, молодая и перспективная. Потенциал огромный, поэтому они и были в полуфинале.

В матче за 3-е место Англия обыграла Францию со счетом 6:4. В полуфинале англичане уступили Аргентине (1:2).

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