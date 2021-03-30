Роналдо извинился за прическу, с которой выступал на ЧМ в 2002 году

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо рассказал, почему сделал стрижку, с которой выступал на чемпионате мира 2002 года.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу.

Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: «Нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это!» Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», – цитирует Роналдо Sports Illustrated.

Роналдо выступал за сборную Бразилии с 1994 по 2006 год. За время выступления в команде он стал двукратным чемпионом мира, вице-чемпионом мира, лучшим бомбардиром чемпионата мира 2002, рекордсменом по числу голов, забитых во всех международных турнирах. Двукратный обладатель «Золотого мяча», обладатель «Золотой бутсы», включен в список ста величайших футболистов мира на 13-м месте по версии журнала «World Soccer».