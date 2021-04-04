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РФС выразил соболезнования родным и близким игрока «Знамени Труда» Никиты Сидорова

20:30

РФС на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Никиты Сидорова.

Игрок молодежной команды «Знамя Труда» умер 4 апреля во время матча.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213419

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