Ирландия и Великобритания могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Лондон рассматривает возможность проведения чемпионата мира-2030 вместе с Ирландией.

«Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я действительно думаю, что это подходящее место. Это дом футбола, сейчас подходящее время. Это будет совершенно замечательно для страны», — приводит слова Джонсона The Sun.

Англия единственный раз в истории принимала чемпионат мира в 1966 году, на котором национальная команда стала победителем турнира. Также Англия проводила Евро-1996.