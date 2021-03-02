Футбол
Российские турниры
Женский футбол
Международные турниры
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные лиги
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира

Ирландия и Великобритания могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

07:40
Теги:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Лондон рассматривает возможность проведения чемпионата мира-2030 вместе с Ирландией.

«Мы очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Я действительно думаю, что это подходящее место. Это дом футбола, сейчас подходящее время. Это будет совершенно замечательно для страны», — приводит слова Джонсона The Sun.

Англия единственный раз в истории принимала чемпионат мира в 1966 году, на котором национальная команда стала победителем турнира. Также Англия проводила Евро-1996.

Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир