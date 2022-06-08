Паредес: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о значении возможной победы национальной команды на чемпионате мира 2022 года для нападающего Лионеля Месси.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя, — приводит слова Паредаса ITA Sport Press со ссылкой на La Red. — Мы все надеемся, что это не последний чемпионат мира для него Лионеля. Непросто отыграть еще четыре года ради этого турнира. У всех есть шанс на победу на чемпионате мира. Мы попытаемся это сделать«.

Также полузащитник оценил свою роль в сборной Аргентины.

«Лично я чувствую поддержку со стороны тренера и команды, но я не незаменим. Конечно, незаменим только Лионель. Все остальные должны доказывать, что соответствуют уровню национальной команды. Только Месси уникален, его статус неоспорим», — сказал он.

Напомним, что Паредес и Месси также являются партнерами по «ПСЖ».