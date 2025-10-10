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10 октября 2025, 17:26

Перед матчем Италии и Израиля в отборочном турнире ЧМ-2026 усилят меры безопасности

В Удине перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Италии и Израиля будут усилены меры безопасности, сообщает Walla.co.il.

По данным источника, в городе введут запрет на продажу стеклянных бутылок и железных банок. Металлодетекторы и средства для обнаружения взрывчатых веществ будут установлены не только при входе на стадион, но и по внешнему периметру.

Также сообщается, что израильская сборная сразу после завтрашнего матча с Норвегией в Осло (11 октября) вылетит в неизвестном направлении. Пока держится в секрете информация, откуда национальная команда Израиля прилетит в Италию.

(Эли Швидлер)

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