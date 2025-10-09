Инфантино заявил, что чемпионат мира-2034 в Саудовской Аравии может быть перенесен на 2035 год

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может быть перенесен на 2035-й.

«Мы уже вникаем в детали — постоянно обсуждаем это со всеми, и речь идет не только об одном чемпионате мира, это общее размышление.

Возможно, есть способы оптимизировать календарь, но мы это обсуждаем. Нам просто нужно быть открытыми к новым идеям», — приводит The New York Times слова Инфантино во время генеральной ассамблеи европейских футбольных клубов в Риме.

Отмечается, что ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, скорее всего, будет сыгран зимой. И для того чтобы избежать проведения турнира в священный для мусульман месяц Рамадан, который выпадает на ноябрь и декабрь 2034-го, соревнования могут перенести на начало 2035 года.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стал первым в истории, проведенным зимой. Победителем стала сборная Аргентины, которая в финале обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).