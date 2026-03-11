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11 марта, 15:10

Министр спорта Ирана: у сборной нет возможности выступить на чемпионате мира-2026

Анастасия Пилипенко
Сборная Ирана по футболу.
Фото Global Look Press

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что сборная страны не примет участие в чемпионате мира 2026 года.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете враждебных действий, предпринятых против Ирана, за восемь или девять месяцев нам были навязаны две войны, и несколько тысяч наших граждан были убиты. По этой причине у нас, безусловно, нет возможности участвовать в таком мероприятии», — приводит его слова TV2 со ссылкой на DPA.

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28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате авиационных и ракетных ударов были поражены военные объекты и города страны.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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