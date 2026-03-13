Сборная Ирана заявила, что никто не вправе убрать ее из участников чемпионата мира-2026

Сборная Ирана опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула, что никто не имеет права отстранять команду от участия в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Иранская сторона подчернула, что решение об участии команд принимает исключительно ФИФА, а не отдельные страны.

«Сборная Ирана благодаря своей силе и серии решающих побед, одержанных храбрыми сынами Ирана, стала одной из первых команд, квалифицировавшихся на этот крупный турнир. Разумеется, никто не вправе исключить национальную сборную Ирана из числа участников чемпионата мира», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что единственная страна, которая может быть исключена — та, которая неспособна обеспечить безопасность команд-участниц.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил, что команда может не поехать на турнир. По жеребьевке иранцы попали в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча группового этапа должны пройти на территории США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не препятствует участию Ирана, но считает их приезд нецелесообразным из-за рисков для безопасности самих спортсменов.

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