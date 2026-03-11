Авербух обвинил МОК во лжи в связи с неотстранением Ирана, США и Израиля

Серебряный олимпийский призер в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении российских спортсменов.

— Будете ли смотреть чемпионат мира по футболу в США?

— Конечно, очень люблю футбол. Всегда есть осадок от несправедливости, что наши ребята не проходили отборочный турнир, что их там не будет. Когда нет такого боления... Какие-то игры больших команд буду смотреть.

— Не досадно, что при нашем отстранении бан не дают Ирану, Израилю и США?

— Изначально было понятно, что это решение несправедливое, не имеет никакого отношения к спорту. Цинизм фразы МОК: «Мы не отстраняем, потому что спорт должен оставаться лучиком надежды» — квинтэссенция лжи, цинизма и двуличия.

— Может ли что-то поменяться?

— Конечно, все поменяется, потому что добро побеждает и разум, — сказал Авербух «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max